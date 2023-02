Mulher é mantida refém por ex-namorado em Pimenta Bueno, RO

Quando o suspeito saiu momentaneamente do local, a vítima conseguiu se desamarrar e chamou a polícia. Ela já possuía medida protetiva contra o ex, segundo a polícia. Mulher é feita refém pelo ex namorado

Uma mulher foi mantida refém pelo ex-namorado em Pimenta Bueno (RO) durante este feriado de Carnaval. Ela só conseguiu pedir ajuda para a polícia depois das agressões.

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, a vítima estava andando de bicicleta pelas ruas de Pimenta, quando próximo a região central da cidade foi surpreendida pelo ex. O homem teria subido da garupa da bicicleta, pego a mulher à força, levado para uma residência e no local a mulher foi amarrada e espancada.

Em determinado momento o suspeito saiu e a vítima conseguiu se desamarrar. Ela chamou a polícia até o local.

Os agentes levaram a mulher até o hospital para receber atendimento médico e também registraram boletim de ocorrência sobre o caso. Ela também passou por exame de corpo de delito.

A Polícia Civil ainda não divulgou a identidade do suspeito. Mas informou que a vítima já possuía medida protetiva contra ele. Ainda não se sabe se o homem foi localizado e preso.

Vittorio Rienzo