Mulher é morta a facadas após defender filho de 14 anos agredido por vizinho em SC, diz polícia

Adolescente tentou tirar satisfação com o homem após ouvi-lo fazendo “comentários impertinentes” sobre as roupas da irmã, de 11 anos, informou a Polícia Civil. Suspeito foi preso em flagrante. Karla Mayara Hoefling Maciel morreu após tentar defender os filhos

Redes sociais/ Reprodução

Karla Mayara Hoefling Maciel, de 30 anos, foi morta a facadas após tentar defender o filho de 14 anos que estava sendo agredido por um vizinho em Araranguá, no Sul catarinense, segundo a Polícia Civil. O adolescente está internado em estado grave. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com o delegado Gabriel Marcondes, o menino tentou tirar satisfações com o suspeito após ouvi-lo fazendo “comentários impertinentes” sobre as roupas da irmã, de 11 anos. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (9).

A data do velório e sepultamento ainda não foi definido.

Entenda

Testemunhas relataram à Polícia Militar, segundo relatório da ocorrência, que o suspeito estava sentado na frente da casa dele enquanto crianças brincavam na rua.

Em determinado momento, no entanto, o homem de 28 anos teria ofendido a menina, que saiu para contar à mãe.

O irmão mais velho, de 14 anos, presenciou a cena e foi tentar tirar satisfação com o suspeito, que já estava segurando uma faca. Vendo a situação, a mãe dos garotos pegou uma vassoura para defender o filho.

Conforme a PM, o homem, então, desferiu vários golpes de faca contra a mulher e o adolescente.

Os dois foram levados ao hospital. A mãe morreu durante o atendimento, já o adolescente passou por cirurgia e está em estado grave, de acordo com a unidade nesta sexta-feira (10).

Delegado Gabriel Marcondes, que atendeu o caso em regime de plantão, informou que o suspeito mora na vizinhança, mas que não teria qualquer parentesco ou relação de afeto com a vítima. Por isso, segundo o investigador, o caso não foi tratado, preliminarmente, como feminicídio.

Buscas pelo suspeito

Segundo a PM, o homem tentou fugir após os crime. Durante as buscas, ele foi flagrado no pátio de uma casa, “trajando uma camiseta azul e sujo de sangue”.

A faca utilizada na prática do crime foi apreendida.

valipomponi