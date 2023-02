Mulher é morta a facadas dentro de casa e marido é preso suspeito do crime em Natal

Vítima foi identificada como Maria de Fátima José Azevedo de Andrade, de 54 anos. Crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (15) em Felipe Camarão, na Zona Oeste. Crime aconteceu em uma travessa em Felipe Camarão

Uma mulher foi morta a facadas na tarde desta quarta-feira (15) dentro da própria casa no bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste de Natal. O marido dela, principal suspeito do crime, segundo a Polícia Militar, foi preso em flagrante.

A vítima foi identificada como Maria de Fátima José Azevedo de Andrade, de 54 anos.

O crime aconteceu na Travessa Arco-Íris. De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi encontrada morta no sofá com diversos golpes de faca.

O marido dela, segundo a PM, estava em um quarto da casa, embriagado, e tentava se matar após o crime.

“Chegamos ao local, nos deparamos com a vítima em óbito, confirmado pelo Samu, e o acusado dentro do outro quarto querendo se matar. Algemamos e detivemos”, disse o sargento Aluízio, do 9º Batalhão da Polícia Militar, que cobre a região.

“Ele está totalmente embriagado. Se um menino der um empurrão nele, ele cai. Ele não tem nem condições de falar”, completou o sargento.

A faca utilizada no crime foi apreendida – ela estava na mão do suspeito na chegada dos policiais militares. Segundo a PM, vizinhos relataram ter ouvidos gritos que foram silenciados, possivelmente da vítima.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e a Polícia Civil foram acionados e fizeram a perícia do local. O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

