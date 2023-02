Mulher é morta a facadas em Canhoba

O filho do suspeito acionou os policiais informando sobre o crime. Uma mulher de 53 anos foi morta a facadas no município de Canhoba no fim da tarde dessa segunda-feira (13). O suspeito foi preso após o filho dele acionar a Polícia Militar relatando o crime.

O suspeito disse ter convidado a vítima para ir até a sua residência, onde conversaram alguns minutos e logo após discutiram.

Ainda segundo o homem, havia duas facas na mesa e a vítima teria pego uma delas para tentar atingir o suspeito. Ele teria conseguido tirar a faca da mão da vítima e a atingido com os golpes que a levaram à morte.

De acordo com a família da vítima, ela já havia se relacionado com o homem, mas não tinha mais nenhum tipo de convivência.

A vítima foi encontrada no chão da residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte.

O suspeito foi encaminhado à delegacia por feminicídio.

Vittorio Rienzo