Mulher é morta a facadas em condomínio de Franca, SP

Principal suspeito é o namorado dela, que não foi localizado. Vizinhos ouviram gritos de socorro e chamara a polícia neste sábado (25). Crime aconteceu em condomínio de Franca, SP

Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas na manhã deste sábado (25) em Franca (SP). Segundo a polícia, ela é moradora e síndica de um condomínio onde o crime aconteceu, no Jardim Bonsucesso.

O principal suspeito é o namorado dela, que não foi localizado após a confusão, e que também mora no mesmo condomínio.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi ao apartamento dele pela manhã e houve uma discussão. Vizinhos escutaram gritos socorro e chamara a polícia.

Imagens do circuito interno do condomínio mostram o momento em que a mulher vai ao apartamento do homem e, depois, o suspeito saindo de moto.

Testemunhas também afirmaram que o relacionamento dos dois começou há cinco meses e era conturbado, com registro de brigas constantes e agressões da mulher contra o homem, inclusive com suposto caso de envenenamento dela contra ele.

O caso vai ser investigado como feminicídio e o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Seccional da cidade.

