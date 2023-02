Mulher é morta a facadas em condomínio de Piracicaba

Vítima tinha se separado do companheiro recentemente, após sete anos de relacionamento, e foi morar no residencial há cerca de dez dias. Suspeito teria fugido do local. Tamires Marques da Silva, vítima de feminicídio em Piracicaba

Uma mulher foi morta a facadas em um condomínio de Piracicaba (SP), no início da noite desta terça-feira (7). O crime ocorreu entre 18h30 e 19h em um residencial localizado na Avenida Laranjal Paulista, no bairro Campestre. O suspeito pelo crime teria fugido do local de moto.

De acordo com a Polícia Militar, Tamires Marques da Silva, de 35 anos, recebeu pelo menos seis golpes de faca. A arma do crime foi apreendida. Segundo apuração no local pela EPTV, afiliada da TV Globo, a vítima tinha se separado do companheiro recentemente, após sete anos de relacionamento. Eles têm uma filha de 6 anos.

O motivo da separação seriam brigas frequentes que vinham ocorrendo deste o Natal. Por causa disso, a vítima foi morar no condomínio sozinha há cerca de dez dias.

Uma fonte próxima à família informou que as brigas não chegaram a ter registro na polícia e a vítima não tinha medida protetiva.

Equipes das polícias Militar e Civil compareceram no local, entre eles o delegado de plantão e a perícia técnica. O caso foi registrado como homicídio doloso.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio foram verificadas por policiais em busca de pistas sobre o crime e o autor durante a noite desta terça.

O velório de Tamires está programado para começar às 20h desta quarta-feira (8), no Cemitério Municipal da Vila Rezende.

Já o sepultamento está programado para quinta-feira (9), às às 10h, na sala 1 do velório do cemitério.

