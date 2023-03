Mulher é morta a facadas pelo companheiro em São Borja, diz Polícia Civil

Vítima foi identificada como Jiane da Silva Vicente, de 43 anos. Conforme investigadores, homem, de 39 anos, já tinha antecedentes criminais por lesão corporal contra mulheres. Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro na madrugada desta terça-feira (7) em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Jiane da Silva Vicente, de 43 anos.

O suspeito tem 39 anos e possuía antecedentes por lesão corporal contra mulheres. De acordo com a Polícia Civil, Jiane tinha medida protetiva contra o homem, mas teria pedido revogação após reatar o relacionamento. Ele não teve o nome divulgado.

Ainda conforme os investigadores, o namorado da vítima ligou para familiares e contou o que tinha feito após cometer o crime. Ele foi preso em flagrante pela Brigada Militar (BM).

A Polícia Civil trata o caso como feminicídio. As circunstâncias do crime estão sendo apuradas.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200