Mulher é morta a pauladas após discussão com marido em Guaimbê; suspeito está foragido

Crime aconteceu na casa onde o casal morava e vítima foi encontrada já morta no quintal do imóvel. Débora tinha 41 anos e foi morta a pauladas em Guaimbê

Uma mulher de 41 anos foi morta a pauladas após uma discussão com o marido em Guaimbê (SP) durante a tarde deste sábado (4).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram a briga e ao chegar ao local encontraram a vítima, Débora Cristina Moraes Costa do Amaral, caída no quintal da casa com ferimentos na cabeça.

A morte foi confirmada no local. O pedaço de madeira usado pelo agressor foi encontrado ao lado do corpo da vítima.

Ainda de acordo com testemunhas o suspeito do crime, Amarildo Rocha Santana, fugiu após as agressões e até o fim da manhã deste domingo (5) não havia sido localizado.

O caso foi registrado como feminicídio e a investigado pela Polícia Civil.

O velório de Débora está previsto para começar às 13h30 e o enterro está marcado para às 17h no Cemitério Municipal de Guaimbê.

