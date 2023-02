Mulher é morta com 23 facadas em Promissão e ex-marido é preso em flagrante dentro do carro da vítima

Suspeito pulou o muro e tentava invadir a casa pelo telhado. Segundo a Polícia Civil, a mulher tinha uma medida protetiva contra ele. Uma mulher foi morta pelo ex-marido, na madrugada desta quinta-feira (2), em Promissão (SP), com 23 facadas, segundo informações da Polícia Civil. O homem, de 35 anos, foi preso e o caso foi registrado como feminicídio.

A vítima foi identificada como Vanessa Fabiano dos Reis Costa, 35 anos. O velório é realizado nesta quinta-feira, a partir das 13h30, no velório municipal, e o sepultamento, está marcado para às 17h, na mesma data.

A vítima chamou a polícia quando percebeu que o suspeito do crime estava tentando entrar na casa pelo telhado, após ter pulado o muro do imóvel. Quando a equipe chegou ao local, se deparou com a mulher ferida no chão.

Ela foi levada ao Hospital Geral de Promissão pelo Resgate do Corpo de Bombeiros, mas a morte dela foi constatada ainda no pronto-socorro.

O suspeito foi detido na garagem da casa, enquanto tentava sair com o carro da vítima, segundo a Polícia Civil. Ainda de acordo com a polícia, a mulher possuía uma medida protetiva contra o suspeito.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla