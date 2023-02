Mulher é morta com barra de ferro após ir até a casa de ex-marido acompanhada da filha de 8 anos

Vítima foi identificada como Roseli de Cássia Borges Crepaldi, de 46 anos. Ex-companheiro, que também é pai da criança, é suspeito do crime e está foragido. Mulher de 46 anos foi morta pelo ex-marido em Iacanga (SP)

Uma mulher de 46 anos morreu na madrugada desta terça-feira (28) após ser agredida com uma barra de ferro pelo ex-marido, em lacanga (SP).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Roseli de Cássia Borges Crepaldi, foi até a casa do ex-marido com a filha do casal, de 8 anos, na noite desta segunda-feira (27). Em determinado momento, os dois começaram a discutir e o homem a agrediu com um cano de ferro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas quando compareceu ao local, a mulher já havia sido socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de lacanga com ferimentos graves na cabeça.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Roberto Medeiros, o cano de ferro utilizado para agredir a vítima foi encontrado na residência com marcas de sangue.

Roseli chegou a ser transferida para o Hospital de Base de Bauru (SP), mas não resistiu aos ferimentos. O ex-companheiro da vítima e pai da menina, que também tem 46 anos, é suspeito do crime e está foragido.

A ocorrência é investigada pela Polícia Civil. A menina foi encaminhada para os cuidados de parentes, de acordo com informações do delegado.

Segundo caso

Esse é o segundo caso de feminicídio registrado na região em pouco mais de 24 horas. Na madrugada desta segunda-feira (27), uma mulher foi morta a facadas em Bauru e o ex- companheiro é suspeito do crime. Ele também está foragido.

