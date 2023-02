Mulher é morta dentro de casa no Seridó potiguar

Crime aconteceu na madrugada de sábado (25) no Seridó potiguar. Companheiro da vítima teria conseguido escapar de criminosos. Mulher foi morta a tiros dentro de casa, em Ipueira

Uma mulher foi morta na madrugada de sábado (25) em Ipueira, no Seridó potiguar. O companheiro dela conseguiu fugir dos assassinos.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta de 0h40. Dois homens que estariam vestidos com roupas da prefeitura do município arrombaram a porta e invadiram a casa onde o casal morava no centro do município.

O morador da casa conseguiu fugir. Porém, Naely Heloisa Araújo dos Santos foi assassinada com um objeto cortante.

Os criminosos fugiram após o assassinato e nenhum suspeito foi capturado.

O crime chocou a cidade de Ipueira, que tem pouco mais de 2 mil habitantes. A Polícia Civil vai investigar o caso para apurar a autoria e motivação do crime.

