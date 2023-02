Mulher é morta na frente da filha em SC por ex que não aceitava fim de relacionamento, diz polícia

Vítima levou facadas na barriga e suspeito fugiu do local. Crime aconteceu em Guaramirim, no Norte catarinense. Iraides Capeletti tinha 41 anos e foi atingida com diversas facadas na região da barriga

Iraides Capeletti, de 41 anos, foi brutalmente assassinada no último fim de semana na frente da própria filha, de 23, em Guaramirim, no Norte catarinense. A vítima foi esfaqueada várias vezes na barriga e, de acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito pelo crime é o ex-marido dela.

O delegado Augusto Brandão, responsável pelo caso, informou na segunda-feira (20) que o suspeito não aceitava o fim do casamento.

Ele fugiu do local após o crime e não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem. A prisão preventiva dele foi pedida.

Feminicídio

O caso aconteceu na noite de sábado (18). Iraides chegou a ser hospitalizada, mas morreu na madrugada de domingo (19). Segundo a Polícia Militar, a filha da vítima presenciou o crime e chamou os policiais.

O delegado informou que a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro em 2021. Na época, solicitou uma medida protetiva.

