Mulher é morta pelo companheiro com pedrada na cabeça em Valença; assassino é preso

Caso aconteceu no bairro Parque Pentagna. Segundo a Polícia Militar, agentes encontraram a vítima sem vida e com ferimentos na cabeça. Uma mulher foi morta pelo companheiro com uma pedrada na cabeça na manhã deste sábado (11) em Valença (RJ). O caso aconteceu na Rua Eurico Lengruber, no bairro Parque Pentagna. As informações são da Polícia Militar.

O crime aconteceu na casa do casal. Os vizinhos ligaram para a polícia após ouvirem os gritos da vítima durante uma discussão. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima sem vida e com ferimentos na cabeça.

Uma equipe da perícia esteve no local para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Uma pedra de grande porte foi apreendida na cena do crime.

Ainda acordo com a PM, o assassino fugiu para uma área de mata depois do homicídio. Ao tentar retornar para o imóvel, ele foi localizado pelos agentes e preso em flagrante.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Valença e está à disposição da Justiça.

Procurada pelo g1 , a Polícia Civil não havia dado mais detalhes sobre o crime até a publicação desta reportagem.

