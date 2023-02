Ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (24) no bairro Estação. Mulher é multada em R$ 6 mil por maus-tratos a dois cães em Teodoro Sampaio

Polícia Ambiental

Uma mulher, de 40 anos, foi autuada, nesta sexta-feira (24), em R$ 6 mil por maus-tratos a dois cães no bairro Estação, em Teodoro Sampaio (SP).

Conforme a Polícia Ambiental, os policiais foram até a residência após uma denúncia e constataram que dois cachorros sem raça definida estavam em ambiente insalubre, sem alimentação e água e com infestação de carrapatos.

Com apoio da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária, foi realizada coleta de sangue dos animais para exames de leishmaniose e laudo veterinário.

Um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 6 mil foi elaborado por praticar ato de maus-tratos a animais domésticos, conforme o artigo 29 da Resolução SIMA n° 05/21, que dispõe sobre “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos” com multa de R$ 3 mil por indivíduo.

Os animais foram apreendidos e deixados com a mulher, por não haver local apropriado para destinação legal. Ela também responderá criminalmente pelo caso.

Mulher é multada em R$ 6 mil por maus-tratos a dois cães em Teodoro Sampaio

Polícia Ambiental

Mulher é multada em R$ 6 mil por maus-tratos a dois cães em Teodoro Sampaio

Polícia Ambiental

Mulher é multada em R$ 6 mil por maus-tratos a dois cães em Teodoro Sampaio

Polícia Ambiental

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi