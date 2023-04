Mulher é multada em R$ 9 mil por maus-tratos e morte de cão da raça border collie, em Teodoro Sampaio

Ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (30) e a envolvida responderá criminalmente pelo caso. Mulher é multada por maus-tratos e morte de cão, em Teodoro Sampaio (SP)

Polícia Ambiental

Uma mulher, de 32 anos, foi autuada, nesta quinta-feira (30), por maus-tratos e morte de cão da raça border collie, no Centro, em Teodoro Sampaio (SP).

Conforme a Polícia Ambiental, os policiais receberam uma denúncia de maus-tratos a dois cães em uma residência, que estariam sem abrigo e alimentação.

No local, os agentes localizaram apenas um dos animais, da raça rottweiler, que estava magro e com alguns ferimentos.

Mulher é multada por maus-tratos e morte de cão, em Teodoro Sampaio (SP)

Polícia Ambiental

A proprietária do imóvel foi encontrada e acompanhou a vistoria. Ela informou que a outra cadela, da raça border collie, foi morta pelo rottweiler no último dia 25 e que não reside mais na residência, sendo que os animais “ficavam sozinhos à própria sorte”.

Os policiais constataram que a cadela que morreu foi socorrida por um vizinho até uma clínica veterinária, porém, não resistiu aos ferimentos. Os animais estavam no quintal da residência, onde não havia higiene.

A mulher foi autuada em R$ 9 mil por maus-tratos a animais domésticos. O cão da raça rottweiler foi depositado, provisoriamente, com a sogra da envolvida, pois não havia local apropriado para destinação legal. Ela também responderá criminalmente pelo caso.

Mulher é multada por maus-tratos e morte de cão, em Teodoro Sampaio (SP)

Polícia Ambiental

Mulher é multada por maus-tratos e morte de cão, em Teodoro Sampaio (SP)

Polícia Ambiental

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata