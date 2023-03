Mulher é presa após esfaquear homem em motel de Mogi das Cruzes

Crime ocorreu na madrugada deste domingo (12). Vítima foi socorrida e suspeita deve responder por tentativa de homicídio. Uma mulher de 27 anos foi presa depois de esfaquear um homem de 28, na madrugada deste domingo (12), em Mogi das Cruzes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime foi cometido em um motel.

O caso foi na Avenida Governador de Barros, no bairro da Vila Rubens. A mulher teria dado três facadas nas costas da vítima, que conseguiu contê-la. Funcionários do local intervieram e o homem foi levado ao Hospital Luzia de Pinho Melo.

A suspeita foi detida e permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil acionou a perícia, que esteve no endereço e apreendeu uma faca. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Seccional da cidade.

Vittorio Rienzo