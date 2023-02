Mulher é presa com drogas em Casa de Custódia em Campos

Cinco pacotes estavam na cintura da suspeita que foi presa e levada pra delegacia, o material foi apreendido. Droga foi flagrada com mulher na hora da revista em presídio de Campos

Uma mulher de 51 anos foi presa na tarde deste sábado (25) com drogas na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro , em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com a Polícia Penal, a mulher estava passando por uma revista com scaner corporal e foi flagrada com cinco pacotes na cintura.

O material foi apreendido e a mulher foi levada para a delegacia de Guarus, subdistrito de Campos.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), essa foi a segunda prisão em menos de um mês.

A Seap informou ainda que tem intensificado a fiscalização para impedir a entrada de drogas nos presídios.

