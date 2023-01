Mulher é presa com quase 150 quilos de maconha na Rodovia Transbrasiliana em Ourinhos

Suspeita, de 25 anos, seguia de Maringá (PR) para São Paulo. Ela foi levada para a cadeia de Pirajuí (SP) até a realização da audiência de custódia. Uma jovem de 25 anos foi presa em flagrante suspeita de tráfico de drogas, na tarde de quarta-feira (25), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ourinhos (SP). Com ela foram apreendidos quase 150 quilos de maconha.

Segundo a Polícia Rodoviária, a mulher saiu de Maringá (PR) com destino a São Paulo. Ela foi abordada no quilômetro 345 da rodovia e foi levada até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ourinhos.

Após o indiciamento, a suspeita foi encaminhada para a cadeia de Pirajuí (SP) até a realização da audiência de custódia.

Vito Califano