Mulher é presa em Araguaína suspeita de sacrificar cães para se alimentar

Peles dos animais mortos foram encontradas estendidas em varal. Caso foi registrado em Araguaína, no norte do Tocantins. Mulher foi presa suspeita de matar cães para comer

Uma mulher foi presa em Araguaína, no norte do Tocantins, suspeita de sacrificar cães para se alimentar da carne deles. Na casa ocupada pela suspeita foram resgatados oito cães adultos e dois filhotes vivos. A polícia encontrou também quinze peles estendidas em um varal.

O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (21) no setor Vila Nova. Horas depois da prisão, a Justiça determinou que a mulher fosse liberada para receber atendimento psicossocial.

Os militares foram até o endereço para averiguar uma denúncia de que a mulher estaria matando animais domésticos dentro de uma casa abandonada e se alimentando deles.

A suspeita relatou que realmente havia sacrificado cerca de dez cães para se alimentar e que as peles estendidas no varal eram dos animais mortos. Outros cachorros adultos e filhotes foram encontrados em condições precárias de higiene, sem alimentação e água potável.

Peles de animais mortos foram encontradas em varal improvisado

Testemunhas contaram à polícia que tinham percebido o desparecimento de cães e gatos na vizinhança. Durante a noite os vizinhos também ouviam barulhos de animais na casa da suspeita.

A Polícia Científica foi chamada ao local. Os animais, a suspeita e as peles foram levados para delegacia da Polícia Civil de Araguaína. Ela não tinha documentos, mas foi identificada e autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos contra animais domésticos.

