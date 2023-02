Mulher é presa em flagrante suspeita de manter a mãe idosa em cárcere privado no interior de SP

Idosa estava há um ano sem acesso livre sequer ao quintal, segundo a Polícia Civil em Ourinhos (SP). Vítima, de 80 anos, ficava isolada da geladeira, localizada em um cômodo fechado, e teve cartões bancários retidos pela filha, conforme apuração inicial. Caso é investigado pela DDM em Ourinhos

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (2), em Ourinhos (SP), uma mulher suspeita de manter a mãe, de 80 anos, em cárcere privado, inclusive com privação de alimentos e retenção de cartões bancários e documentos.

O caso, atendido pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), também é encarado como violência doméstica e psicológica e, durante as diligências policiais, a suspeita chegou a agredir familiares que acionaram as viaturas.

Segundo a Polícia Civil, há um ano a idosa vivia presa dentro de casa, sem acesso nem mesmo ao quintal. Em outras ocasiões, a polícia já tinha visitado o imóvel, mas somente desta vez a vítima confirmou as suspeitas.

Ainda conforme depoimento da idosa, a geladeira ficava dentro de um cômodo, sempre trancado. Ela só saia de casa, para ir ao médico, por exemplo, em companhia da filha, segundo apuração preliminar.

Nesta quinta-feira, a polícia foi chamada por parentes da idosa, uma irmã e dois sobrinhos, que vieram de Goiás para visitá-la. Os familiares se depararam com a vítima pedindo socorro pela janela.

Há relatos inclusive de xingamentos da suspeita contra a mãe e, conforme os policiais, a mulher agrediu sua tia, também idosa e responsável por chamar ajuda para a vítima, durante a averiguação.

A suspeita negou os crimes atribuídos a ela e disse que mantinha a mãe em casa para protegê-la, de acordo com a Polícia Civil. Vizinhos devem ser ouvidos como testemunha.

A mulher foi presa e encaminhada para a cadeia de São Pedro do Turvo. A delegada responsável pela prisão representou pela prisão preventiva, que será definida pela Justiça.

