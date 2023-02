Mulher é presa em Mossoró ao tentar fazer saque-aniversário do FGTS com identidade falsa

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (3) no Oeste potiguar. Polícia Federal deu voz de prisão em flagrante. Agência da Caixa de Mossoró (Arquivo)

Hugo Andrade/Inter TV Costa Branca

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante, na manhã desta sexta-feira (3), ao tentar fazer um saque-aniversário do FGTS usando uma identidade falsa. O caso aconteceu em Mossoró, no Oeste potiguar e foi confirmado pela Polícia Federal.

Segundo a corporação, os policiais federais foram acionados pela gerência de uma agência da Caixa Econômica, que informou que a suspeita de tentar aplicar um golpe no dia anterior, em outra agência da cidade, teria comparecido ao estabelecimento para tentar acessar o benefício usando uma documentação falsa.

O funcionário que atendeu a suspeita a reconheceu e percebeu a falsidade do documento. A mulher foi detida em flagrante pela Polícia Federal, que confirmou que ela será encaminhada para o sistema prisional.

Em janeiro, um casal também foi preso na cidade tentando sacar um benefício em uma agência da Caixa Econômica. Na ocasião, a PF não havia informado qual o tipo de benefício eles tentaram acessar.

Saque-aniversário

Instituído pela Lei 13.932/19, o saque-aniversário do FGTS permite ao trabalhador sacar parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário.

A adesão ao saque-aniversário é opcional e os saques podem ser feitos pelo app FGTS, pelo site do FGTS e pelo internet banking da Caixa – não é preciso ir até uma agência bancária.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

valipomponi