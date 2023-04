Mulher é presa pela PM após viajar mais de 1 mil quilômetros e tentar vingar a morte da mãe

Suspeita saiu de Goiânia e foi até Tupiratins, no norte do Tocantins, onde invadiu a casa de mulher que teria atropelado e matado sua mãe. Após a prisão, ela foi liberada pela Justiça com medidas cautelares. Facas encontradas com suspeita de tentativa de homicídio

Uma mulher de 40 anos foi presa pela Polícia Militar após viajar mais de 1 mil quilômetros para tentar vingar a morte da mãe, que foi vítima de um atropelamento. A suspeita teria saído de Goiânia (GO) e seguiu até Tupirantins, no norte do Tocantins, onde invadiu uma casa e tentou esfaquear uma mulher de 29 anos que supostamente estaria envolvida no acidente de trânsito.

O caso foi registrado na noite deste sábado (1°). As envolvidas não terão os nomes divulgados nesta reportagem.

A mulher de 29 anos contou à polícia que a suspeita invadiu a casa, fez ofensas e ameaças, e depois tentou golpeá-la com uma faca. Durante o ataque a suspeita teria dito: “Eu vim te matar, para vingar a morte da minha mãe!”.

Conforme a polícia, durante a confusão o marido da mulher de 29 anos apareceu e conseguiu impedir o crime. A suspeita fugiu do local, mas foi encontrada pouco tempo depois às margens de uma rodovia com duas bolsas. Durante as buscas a PM encontrou duas facas.

Ela foi levada para a central de flagrantes da Polícia Civil em Guaraí, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Na tarde deste domingo (2) passou por audiência de custódia e ganhou liberdade provisória.

O juiz entendeu que a suspeita é primária, não possui maus antecedentes e encontrava-se abalada com a morte de sua mãe, supostamente ocasionada em um acidente de trânsito em que a vítima, mulher de 29 anos, estaria envolvida.

A polícia não informou quando e onde aconteceu o acidente que causou a morte da mãe da suspeita.

Na decisão foram estabelecidas medidas cautelares como comparecer ao fórum de Goiânia a cada 15 dias e proibição de sair da cidade sem justificativa ou se aproximar a menos de 200 metros da vítima e seus familiares.

