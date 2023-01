Mulher é presa por esconder drogas embaixo do filho de 10 meses em carrinho de bebê

Criança foi entregue ao Conselho Tutelar de São Vicente. Guarda Civil Municipal encontrou drogas durante vistoria no abrigo municipal em São Vicente onde a mulher estava abrigada

Reprodução

Uma mulher de 36 anos foi presa após esconder porções de drogas embaixo do próprio filho, de 10 meses, dentro de um carrinho de bebê. A mulher estava abrigada em uma casa de acolhimento municipal em São Vicente, no litoral de São Paulo, junto ao filho, e foi entregue ao Conselho Tutelar da cidade.

O flagrante aconteceu, na última na quinta-feira (26). Neste sábado (28), o g1 teve acesso ao boletim de ocorrência do caso, que foi registrado como crime consumado pela Delegacia Sede de São Vicente.

A mulher, de 36 anos, estava abrigada na casa de acolhimento municipal situada no bairro da Boa Vista. Segundo o documento, a atitude dela já levantava suspeitas por parte dos funcionários do local, que decidiram acionar a Guarda Civil Municipal.

No abrigo, um guarda municipal vistoriou os itens pessoais da mulher e nada foi localizado. Mas, ao olhar no carrinho de bebê, onde estava o filho da mulher, foram encontradas porções de cocaína e maconha embaixo da criança, que tem traqueostomia.

A mulher foi levada para a Delegacia Sede, onde foi presa em flagrante e deve permanecer até passar por audiência de custódia. O bebê, de 10 meses, ficou aos cuidados do Conselho Tutelar de São Vicente.

Caso foi registrado como crime consumado na Delegacia Sede de São Vicente, SP

Guilherme Lucio / G1

