Mulher é presa por injúria racial suspeita de ofender segurança da Santa Casa de Jaú: ‘Aquele macaco’

Suspeita, de 42 anos, havia sido retirada pelo funcionário do quarto onde o filho dela está internada. Ela foi liberada após audiência de custódia e vai responder pelo crime em liberdade. Mulher é presa por injúria racial após agredir verbalmente segurança da Santa Casa de Jaú: ‘aquele macaco’

Santa Casa de Jaú/Divulgação

Uma mulher foi presa por injúria racial após agredir verbalmente um segurança da Santa Casa de Jaú (SP) nesta quinta-feira (16).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a agressão ocorreu durante uma discussão entre os dois. Por determinação de um enfermeiro-chefe, a mulher, de 42 anos, havia sido retirada pelo funcionário, de 31 anos, do quarto onde o filho dela está internado.

Em dado momento, a mulher começou a conversar com alguém pelo celular. Enquanto falava ao aparelho, disse: “aquele macaco me tirou para fora”, em referência ao segurança. As ofensas foram ouvidas por uma testemunha.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. À equipe policial, a mulher confessou que ofendeu o funcionário. Disse que estava nervosa, e que, embora a ligação tenha sido feita na presença do segurança, as palavras não foram dirigidas diretamente a ele.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi presa e encaminhada para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, mas foi liberada após a audiência de custódia, realizada nesta sexta-feira (17). Ela vai responder pelo crime, que foi equiparado ao racismo esse ano e é inafiançável, em liberdade.

Em nota, a Santa Casa disse que, caso seja solicitada, prestará todo o auxílio às autoridades.

A polícia investiga o caso.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Rienzo