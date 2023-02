Mulher é presa suspeita de aplicar golpe superior a R$ 300 mil em Aracaju

Segundo investigações, ela convenceu a vítima a lhe entregar valor obtido com a venda de um apartamento na capital sergipana. Inquérito da Policia Civil de Sergipe

SSP/SE/Arquivo

Uma mulher foi presa suspeita de aplicar um golpe estimado em R$ 340 mil, em Aracaju. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (13), pela Polícia Civil.

De acordo com a delegada Lauana Guedes, em 2022, a Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria (DDCP) foi informada de que uma mulher teria feito o anúncio da venda de um imóvel por R$ 320 mil, tendo estabelecido amizade com uma das interessadas no apartamento.

Essa, por sua vez, conseguiu, ao longo de um ano, convencer a vendedora do apartamento a emprestar-lhe toda a quantia proveniente da venda do imóvel, usando, para tanto, diversos pretextos como a suposta morte do marido em um acidente automobilístico, o bloqueio de bens e a espera pela liberação de seguro, além de uma suposta gravidez de risco e necessidades financeiras para o pagamento de despesas hospitalares.

Segundo a delegada Suirá Paim, a investigada se aproveitou da boa vontade das vítimas. “Além da vítima, a filha dela se sensibilizou com a narrativa da golpista e lhe emprestou R$ 20 mil. A investigada entregava à vítima chaves, supostamente de imóveis, como garantia dos valores recebidos, sendo que tudo se tratava de um encenação, já que a investigada não possuía nenhum bem em seu nome”, disse.

No decorrer da investigação, as versões das vítimas foram confirmadas com depoimentos testemunhais e extratos bancários. A suspeita também possui antecedentes criminais pelos delitos de estelionato e roubo, tendo continuado a prática de crimes conforme evidenciado no caso investigado pela Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria (DDCP).

