Mulher é presa tentando entrar com droga escondida na parte íntima no presídio de Campos, no RJ

Policias penais do presídio Carlos Tinoco da Fonseca desconfiaram da visitante; ação flagrada durante scanner corporal. Uma mulher foi presa tentando entrar com drogas escondidas na parte íntima nesta sexta-feira (17) no presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Policias penais desconfiaram da mulher e, durante o scanner corporal, flagraram a droga. Ela foi levada para o Hospital Ferreira Machado para fazer raio-X.

Os agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) tiveram a confirmação da presença do invólucro com pó branco após os exames.

A mulher teria tentado fugir da unidade hospitalar ao perceber que estava chegando o momento do exame, mas os policiais penais conseguiram evitar a fuga. O caso está sendo apresentado na Delegacia de Guarus. Um procedimento apuratório deve ser aberto contra a visitante.

A coordenação da Seap do Norte e Noroeste Fluminense disse que tem intensificado as ações de combate à entrada de drogas ou materiais ilícitos nas unidades prisionais no interior do Estado.

