Mulher é presa tentando entrar em presídio com carteira de visitante falsa em Campos, no RJ

Os agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) desconfiaram do documento e durante consulta ao sistema verificaram a falsificação. Casa de Custódia Dalton Crespo, em Campos, no RJ

Paulo Veiga/Inter TV

Uma mulher foi presa tentando entrar com uma carteirinha falsa de visitante na Casa de Custódia Dalton Crespo nesta quarta-feira (1º) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Policiais penais desconfiaram do documento e, durante consulta ao sistema, foi constatado que a referida carteira não existia. A mulher iria visitar um suposto companheiro.

A ocorrência foi encaminhada a 146ª Delegacia de Polícia de Guarus. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que vai instaurar uma sindicância para descobrir detalhes de uma possível venda de carteiras de visitantes falsas.

Há duas semanas, uma outra mulher foi presa tentando entrar com drogas escondidas na parte íntima no presídio Carlos Tinoco da Fonseca, também em Campos dos Goytacazes. Na ocasião, policiais penais desconfiaram da mulher e, durante o scanner corporal, flagraram a droga. Ela foi levada para o Hospital Ferreira Machado para fazer raio-X.

A coordenação da Seap do Norte e Noroeste Fluminense disse que tem intensificado as ações de combate à entrada de drogas ou materiais ilícitos nas unidades prisionais no interior do Estado.

Como visitar um preso na Seap-RJ?

Para visitar um preso na Seap é necessário possuir a Carteira de Visitante emitida pelo Detran-RJ.

Quem precisar, pode fazer a solicitação de forma on-line ou presencial da Carteira de Visitante Seap. Lembrando que o atendimento presencial não será realizado sem a comprovação do Agendamento junto ao Detran-RJ. A solicitação pode ser feita neste link.

Os documentos necessários variam de acordo com o grau de parentesco do visitante com o preso. Confira a lista completa neste link.

Quem pode visitar:

Cônjuges (oficialmente casados) e companheiros

Filhos, Enteados e Netos

Pai e mãe

Padrasto, madrasta, pai afetivo e mãe afetiva (somente quando não houver pai e mãe cadastrados para visita)

Avós

Irmãos

Tios, sobrinhos (maiores de 18 anos)

Amigo (Somente um único amigo será permitido)

Ufficio Stampa