mulher-encontra-corpo-ao-abrir-cova-no-quintal-de-casa-para-enterrar-cachorro-em-barra-mansa

Caso aconteceu no bairro Siderlândia. Segundo a Polícia Militar, corpo era de um jovem, de 23 anos, e estava com uma marca de tiro no tórax. O corpo de um jovem, de 23 anos, foi encontrado enterrado no quintal de uma casa na manhã desta quinta-feira (2) em Barra Mansa (RJ). O caso aconteceu no bairro Siderlândia.

Segundo a Polícia Militar, a proprietária da residência, uma mulher de 36 anos, encontrou o cadáver quando abriu uma cova para enterrar o cachorro de estimação, que havia morrido no dia anterior.

Os agentes foram chamados para o endereço e desenterram o corpo. Uma equipe de perícia esteve no imóvel e identificou que a vítima estava com uma marca de tiro no tórax.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ), município vizinho.

O episódio foi registrado na delegacia de Barra Mansa como encontro de cadáver. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.

