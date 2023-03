Mulher encontrada ferida em área verde de Limeira morre em hospital

Vítima foi encontrada por moradora, que acionou a Guarda Municipal. Mulher foi encontrada ferida e nua em área verde de Limeira

A mulher que foi encontrada nua e com ferimentos em uma área verde de Limeira (SP), nesta segunda-feira (6), morreu no hospital no fim da manhã, informou a Guarda Municipal. Ela tinha sido socorrida em estado grave e não foi identificada até esta publicação.

A vítima foi encontrada em um local no bairro Jardim Colina Verde, por uma moradora. Ela estava nua, com as roupas ao lado, e uma barra de ferro também ao lado.

A mulher tinha um ferimento na região da barriga e outro na cabeça. As roupas da vítima tinham vestígios de sangue. Ela foi levada para a Santa Casa e, segundo a Guarda Municipal, morreu no fim da manhã.

O local passou por perícia e o caso foi registrado na Polícia Civil, que apura o ocorrido.

