Mulher escapa pela janela após carro cair em córrego em Cerquilho

Acidente aconteceu na estrada que liga a cidade a Cesário Lange.

Vítima teve ferimentos leves e passa bem.

Vítima conseguiu sair pelo vidro do passageiro e nadou até a beira do córrego (Foto: Reprodução Internet)

Uma mulher ficou levemente ferida após perder o controle do carro e cair em um córrego que fica na divisa entre Cesário Langex (SP) e Cerquilhox (SP), na noite desta quinta-feira (16).

De acordo com a vítima, ela voltava de Saltox (SP) onde faz faculdade e estava indo para Cerquilho, onde mora, quando perdeu o controle do veículo enquanto passava pela ponte e acabou caindo no córrego.

Ela conta que não sabia nadar, mas conseguiu sair pelo vidro do passageiro e ir até a beira do córrego. Depois de sair do rio ela foi andando até a casa de uma tia que mora próximo ao local do acidente para pedir ajuda.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Tietêx (SP), eles foram acionados na manhã de sexta-feira (17) para retirar o veículo de dentro do rio. A vítima teve ferimentos leves e passa bem.

Veículo foi retirado por um guincho nesta sexta-feira (Foto: Reprodução Internet)

Mulher perdeu o controle do veículo e caiu com carro dentro de córrego (Foto: Reprodução Internet)

Ufficio Stampa