Mulher escorrega e cai em cima de lixo após reagir a assalto no litoral de SP; VÍDEO

Uma mulher escorregou e caiu no meio de sacolas de lixo ao reagir e fugir de um assalto em São Vicente, no litoral de São Paulo. Conforme apurado pelo g1, nesta terça-feira (28), o criminoso não teve sucesso e fugiu sem levar nada. A Polícia Militar (PM) esteve no local, mas o assaltante já havia fugido.

O crime ocorreu sábado (25), por volta das 17h50. A vítima estava caminhando pela calçada na Avenida Nossa Senhora das Graças, no bairro Vila Valença, quando foi surpreendida pelo assaltante.

As imagens câmeras de monitoramento mostram ver uma motocicleta parando próximo a calçada, como se estivesse sendo estacionada. Quando a vítima chegou perto da moto, o motociclista, com um capacete na cabeça, anunciou o crime.

A vítima reagiu e não quis entregar a bolsa. Ao se esquivar do criminoso, a mulher escorregou e caiu em cima de sacolas com lixo, que estavam na calçada. A vítima levantou rapidamente e correu para fugir. Neste momento, o assaltante voltou para a moto e foi embora em alta velocidade.

Ao g1, a PM afirmou que foi chamada via 190 por uma testemunha, que relatou sobre o ocorrido. A corporação acrescentou que o caso foi uma tentativa de roubo e, que após a denúncia, ‘intensificou o patrulhamento’ na região’, mas o suspeito não foi localizado.

