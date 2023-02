Mulher fica ferida após bater carro em mureta de proteção na zona oeste de São José

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira; motorista foi socorrida ao Hospital Municipal. Mulher fica ferida após bater carro em poste na zona oeste de São José.

Uma motorista de 36 anos ficou ferida na tarde desta quarta-feira (1º) depois de bater o carro contra um poste entre as avenidas Eduardo Cury e Lineu de Moura, na região do Jardim Esplanada, em São José dos Campos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 15h. No local, os bombeiros socorreram a vítima consciente e orientada, porém com trauma no rosto. Ela foi levada para o Hospital Municipal, na Vila Industrial.

Os bombeiros não souberam informar as causas do acidente, nem mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima. A Secretaria de Mobilidade Urbana também foi procurada pela reportagem, mas não tinha retornado até esta publicação.

