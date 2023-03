Mulher fica ferida após capotagem de carro atingido por caminhão na Washington Luís em Araraquara

Três pessoas estavam no carro e uma mulher foi levada com ferimentos para a UPA Central. Carro capota na rodovia Washington Luís, em Araraquara, após ser atingido por caminhão

Matheus Teixeira/EPTV

Uma mulher ficou ferida após o carro de uma família capotar, na tarde desta sexta-feira (31), após ser atingido por um caminhão na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara (SP). O acidente aconteceu no km 265 no sentido capital-interior.

No veículo estavam o motorista, a esposa e a filha do casal. A mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Central de Araraquara.

O caminhoneiro que teria provocado o acidente não parou para prestar socorro. O trânsito no sentido interior-capital, onde estacionaram as equipes de resgate das vítimas, ficou comprometido e apresentou grande lentidão até que o socorro fosse finalizado.

Trânsito na rodovia Washington Luís em Araraquara ficou lento após carro capotar

Matheus Teixeira/EPTV

