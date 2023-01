Mulher fica ferida após carro invadir laboratório de análises clínicas em Palmas

Vítima estava dentro da clínica e teve um corte na perna após vidros do estabelecimento quebrarem. Acidente aconteceu em laboratório de análises clínicas

Um carro invadiu um laboratório de análises clínicas na manhã desta terça-feira (24), na região central de Palmas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher que estava dentro do estabelecimento ficou ferida após ser atingida por estilhaços de vidro. A vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O caso foi registrado na Arse 61, antiga quadra 604 Sul. Conforme testemunhas, o acidente aconteceu no momento em que a motorista do carro estacionava o veículo. Ela perdeu o controle durante a manobra e acabou entrando no laboratório, que já havia iniciado os atendimentos.

Conforme a administração da empresa, o local foi isolado para reparos e “os clientes estão sendo direcionados para as unidades mais próximas do laboratório”.

Acidente em laboratório no centro de Palmas

Imagens feitas no local mostram que a maior parte do veículo foi parar dentro do estabelecimento. O carro parou ao lado das cadeiras

Não houve atropelamento e somente uma pessoa se feriu. Conforme os bombeiros, a mulher teve um corte na perna e recebeu atendimento na UPA.

Acidente aconteceu após motorista perder o controle ao estacionar

