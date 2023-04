Mulher fica ferida após ser atingida por tiro no joelho em Américo Brasiliense

Ela disse que subia escadas de prédio no bairro São Judas Tadeu quando foi atingida. Autor é desconhecido. Caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara

Walter Strozzi/ACidade ON

Uma mulher de 28 anos levou um tiro no joelho na manhã deste domingo (2), em Américo Brasiliense (SP). O suspeito do crime ainda não foi identificado.

O crime aconteceu por volta de 6h30. Segundo a Polícia Militar, a mulher chegava no prédio em que mora, no bairro São Judas Tadeu, quando, ao subir as escadas, escutou um barulho e percebeu que tinha sido atingida por um tiro no joelho.

Ela relatou que não viu quem atirou e foi levada para o hospital municipal para exame. Ela passa bem. A Polícia Civil vai investigar o caso.

