Mulher fica ferida na cabeça após agressão com lata e empurrão em Igarapava; marido foi preso como suspeito

Vítima de 46 anos pediu medida protetiva contra suspeito, que será levado para audiência de custódia. Suspeito de agredir parceira, em Igarapava, SP,, aguarda audiência de custódia na Penitenciária de Franca, SP

Uma mulher de 47 anos foi atendida com um corte profundo na cabeça depois de ser agredida com um balde, ser empurrada e se chocar contra o batente de uma porta em Igarapava (SP) no domingo (26).

Apontado como suspeito pela agressão, o marido dela foi preso em flagrante e levado para a penitenciária de Franca (SP) enquanto aguarda pela realização de uma audiência de custódia.

A vítima foi socorrida no local do crime e levada a um pronto-socorro, onde recebeu sete pontos na cabeça. Após ser liberada, ela pediu medida protetiva contra o marido, segundo informações registradas em boletim de ocorrência.

O caso de violência doméstica é investigado pela Polícia Civil.

A agressão

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na noite de domingo sobre a ocorrência de violência doméstica no Bairro da Saudade. No local, a equipe encontrou a vítima ferida e o marido dela.

Aos policiais, a mulher disse que foi agredida com uma lata na cabeça e que foi empurrada contra a parede pelo marido. Em seguida, ela conta que acabou caindo e batendo a cabeça em um batente, o que lhe causou um corte profundo.

O homem foi preso em flagrante até audiência de custódia. A ele foi dada a possibilidade de pagar R$ 3 mil de fiança, mas ele não pagou a quantia.

As circunstâncias das agressões devem ser investigadas pela Polícia Civil.

