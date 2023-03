Mulher fica presa às ferragens após carro capotar na BR-174 em RR

Vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Roraima (HGR). Duas crianças também foram levadas ao Hospital da Criança Santo Antônio. Carro capotou na BR-174

Uma mulher ficou presa às ferragens de um carro após o veículo capotar nesse domingo (5). O acidente aconteceu na BR-174, a cerca de 30 km de Boa Vista, sentido Mucajaí.

O Corpo de Bombeiros foi quem atendeu a ocorrência. Ao chegar no local, os militares constataram que o veículo estava capotado fora da estrada e pelas marcas na vegetação havia capotado várias vezes.

Os bombeiros verificaram que a vítima estava consciente, mas relatou que sentia fortes dores no pescoço e não conseguia se mexer.

Para retirar a mulher, foi necessário cortar parte da estrutura do veículo. Após ser retirada, um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou o primeiro atendimento à vítima.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Roraima (HGR). Duas crianças também foram levadas ao Hospital da Criança Santo Antônio.

O veículo ficou no local para os procedimentos da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

