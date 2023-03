Mulher furta aparelho de inalação, roupas e celular mas acaba presa em Panorama

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (13). Mulher, de 22 anos, é presa por furto em Panorama (SP)

Polícia Militar

Uma mulher, de 22 anos, foi presa, na tarde desta segunda-feira (13), por furtar uma residência em Panorama (SP).

Conforme informações da Polícia Militar, a vítima informou que estava chegando na residência de seu ex-marido quando avistou a envolvido fugindo da residência com sua bolsa.

A vítima entrou na casa e “sentiu falta” de um aparelho de inalação, algumas roupas e um aparelho celular.

A PM realizou patrulhamento e encontrou uma mulher, que era amiga da envolvida. Ela informou que a jovem teria deixado uma bolsa em sua casa, dizendo que buscaria depois. Os policiais constataram que os objetos informados condiziam com os furtados.

Os agentes conseguiram a informação de que a mulher havia deixado a cidade, em um ônibus sentido Dracena (SP). Os policiais contataram a PM de Tupi Paulista (SP), que localizou a envolvida em um veículo de transporte coletivo no Terminal Rodoviário.

A mulher foi presa em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. Já os objetos foram devolvidos à vítima.

