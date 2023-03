Mulher grávida baleada no Bairro São Carlos recebe alta médica

Além dela, outras três pessoas ficaram feridas; um homem morreu. Edital para vagas em residência médica é lançado pelo HUSE em Sergipe

Uma mulher grávida, que foi baleada na última quinta-feira (23), no Bairro São Carlos, Zona Oeste de Aracaju, recebeu alta médica neste sábado (25). A informação foi confirmada pelo Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

Além dela, uma outra mulher e dois homens também foram baleados, um deles morreu. O corpo foi velado e sepultado em Aracaju nesta sexta-feira (24). A outra mulher ferida também já recebeu alta, um homem permanece internado no Huse.

De acordo com a Polícia, o crime foi motivado pela disputa pelo tráfico de drogas na região. Quem tiver informações que possam ajudar na localização dos suspeitos, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

