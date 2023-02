Mulher grávida é agredida a pauladas na frente do filho pequeno em Caracaraí, no Sul de Roraima

Mulher agredida está grávida de 4 meses. Casal suspeito foi preso pela Polícia Militar. Grávida foi agredida com socos e chutes

PMRR/Divulgação

Uma mulher, de 32 anos, grávida, foi agredida a socos e pauladas na tarde desta quarta-feira (1º), em Caracaraí, ao Sul de Roraima. As agressões ocorreram na frente de um filho da vítima, de 7 anos. Os agressores, um homem, de 42, e uma mulher, de 37 anos, foram presos pela Polícia Militar.

A vítima disse que foi agredida no braço, pescoço e barriga. À PM, ela disse ter alugado a casa da filha da infratora, onde estava morando.

As agressões, segundo a polícia, ocorreram porque o casal agressor acusou a vítima de ter furtado alguns pertences que estavam no imóvel.

Nessa quarta, o dois suspeitos entraram na casa, onde foi ameaçada e agredida com socos, chutes e pauladas na frente filho pequeno.

Depois, os infratores a colocaram dentro de um carro e saíram à procura de um irmão da vítima que teria ajudado ela no suposto furto. Ele não foi encontrado, e o casal a deixou no meio da rua, próximo à casa alugada.

Com isso, a PM foi acionada e encontrou a vítima ferida. Ela foi socorrida e levada à maternidade, me Boa Vista. O suspeitos foram presos e levados a delegacia de Caracaraí .

pappa2200