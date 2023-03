Mulher grávida e outras três pessoas são baleadas na Zona Oeste de Aracaju; um homem morreu

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia na investigação do caso, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Um homem morreu e outras três pessoas foram baleadas na noite desta quinta-feira (23), no Bairro São Carlos, Zona Oeste de Aracaju. De acordo com a Polícia Militar, entre os feridos está uma mulher grávida.

Ainda segundo a PM, dois homens em uma bicicleta chegaram e efetuaram os disparos. Testemunhas informaram que o crime estaria ligado ao tráfico de drogas na região.

Os feridos foram levados para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) por policiais militares e também por moradores da área. A vítima fatal morreu na unidade.

