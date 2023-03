Mulher grita e foge após dupla tentar obrigá-la a entrar em carro no litoral de SP; VÍDEO

Vítima de 21 anos andava de bicicleta em Itanhaém quando foi surpreendida pelos criminosos. Dois homens tentam puxar mulher para dentro do carro para sequestrá-la no litoral de SP

Uma mulher de 21 anos sofreu uma tentativa de assalto enquanto andava de bicicleta em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo g1 neste domingo (12) mostram um homem puxando a vítima em direção ao carro dele, e ela fugindo. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Câmeras de monitoramento registram quando a jovem pedalava pela Avenida Suarão, quando um veículo prata se aproxima. Com o carro ainda em movimento, o motorista estica o braço para fora da janela e, na sequência, o passageiro desce do automóvel. A vítima corre e o homem sai correndo atrás.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a moça começou a gritar, e os homens fugiram sentido rodovia Padre Manoel da Nóbrega. A corporação acrescentou que o tio da vítima, que a socorreu, foi quem acionou a PM.

Os militares apresentaram a ocorrência na delegacia de Polícia de Itanhaém, onde o caso deve ser investigado para localizar os suspeitos.

