Mulher leva facada em bar no litoral de SP, diz ter sentido pontada na costela e não sabe quem a golpeou

Uma mulher de 35 anos foi esfaqueada na altura da costela enquanto bebia em um bar de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Conforme apurado pelo g1, nesta quarta-feira (15), a vítima foi socorrida com vida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Samambaia. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para investigação da Polícia Civil.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a mulher apresentava sinais de embriaguez, conforme relatado pela médica que atendeu aos policiais militares do 45º Batalhão de Policia Militar do Interior (BPM/I), que foram acionados para atender o que seria uma ocorrência de briga na Rua Alfredo d’Escragnolle Taunay, no bairro Ribeirópolis, na noite do último sábado (11).

A vítima foi questionada pelos PMs sobre quem a teria esfaqueado, mas não soube informar e disse apenas ter sentido uma pontada na costela. Os agentes tentaram informações com testemunhas, porém estas não quiseram comentar sobre o caso.

A Prefeitura de Praia Grande confirmou por meio de nota que o Samu foi acionado por volta das 23h, levada à UPA Sambaiba com uma perfuração ocasionada por arma branca e, após ser medicada, foi liberada.

