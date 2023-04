Mulher mata marido com faca para se defender de agressão e ocorrência de homicídio termina em confusão em Jaru, RO

Crime ocorreu neste domingo (2) em uma casa do Jardim dos Estados. Primo da vítima de homicídio tentou matar suspeita com pedrada na frente da PM. Casa onde ocorreu o crime em Jaru, RO

Uma mulher foi presa neste domingo (2) por esfaquear e matar o próprio marido, identificado como Valdenir dos Santos Fazolin. O crime ocorreu na residência do casal, no Jardim dos Estados, em Jaru (RO). À Polícia Militar (PM), a suspeita disse ter desferido a facada para se defender das agressões do esposo.

Segundo boletim de ocorrência, quando a guarnição chegou ao imóvel para atender o caso, encontrou o corpo de Valdenir ensanguentado e a esposa chorando ao lado.

Os militares acionaram o Corpo de Bombeiros até o imóvel e enquanto aguardavam pela equipe de resgate, um veículo com seis pessoas parou na frente da casa e os ocupantes começaram a tumultuar a ocorrência.

Um dos homens que estava no veículo se dizia primo de Valdenir e passou a ameaçar a suspeita de morte na frente dos PMs. Quando os bombeiros confirmaram a morte de Valdenir, o homem se apossou de uma pedra e jogou contra a mulher e também quase acertou a equipe de resgate.

O primo de Valdenir ainda pegou uma segunda pedra pontiaguda e tentou jogar contra a cabeça da suspeita. Mas nesse momento, para conter o parente alterado, a PM realizou um disparo contra o homem, que foi atingido no peito.

Os bombeiros então levaram o primo da vítima até o hospital e só então os policiais conseguiram conversar com a suspeita. Ela falou que, no início da manhã deste domingo, foi agredida com socos e chutes por Valdinei.

Segundo a mulher, o marido pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe contra sua cabeça, durante a discussão. Foi então que a esposa pegou uma faca e atingiu o marido.

Pedaço de madeira encontrado no local do crime em Jaru

Na residência do casal foram encontradas duas armas brancas, sendo a faca usada no crime e um canivete, além de um pedaço de madeira com marcas de sangue e porções de drogas.

A mulher recebeu voz de prisão pelo homicídio de Valdinei e foi levada para a delegacia de Jaru.

