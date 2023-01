Mulher morre ao receber descarga elétrica enquanto usava parafusadeira em Bauru

A vítima, de 30 anos, manuseava uma parafusadeira industrial dentro de casa quando sofreu o choque. Caso ocorreu na tarde de quarta-feira (25), no bairro Parque Santa Edwirges, em Bauru (SP). Uma mulher morreu após sofrer uma descarga elétrica ao usar uma parafusadeira elétrica em Bauru (SP). O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (25), no Parque Santa Edwirges.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência, a vítima, de 30 anos, manuseava o equipamento elétrico dentro de casa quando sofreu o choque. Não se sabe o que teria provocado a forte descarga elétrica.

Por volta das 16h, uma equipe do Samu foi ao local e fez manobras de reanimação cardiorrespiratória, mas a vítima não resistiu.

A Polícia Militar também foi ao local e apresentou o caso no Plantão da Polícia Civil. Porém, por se tratar de morte acidental, não foi registrado boletim de ocorrência.

