Mulher morre após atropelar cachorro e perder controle de moto em Resende

Acidente aconteceu na Via Dutra, na pista sentido Rio. Segundo a PRF, vítima, de 29 anos, chegou a ser socorrida em estado grave, mas veio a óbito a caminho do hospital. Animal morreu na hora. Mulher morre após atropelar cachorro e perder o controle da moto em Resende

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Uma mulher morreu após atropelar um cachorro e perder o controle da moto na tarde desta terça-feira (28) na Via Dutra, em Resende (RJ). O acidente aconteceu na pista sentido Rio, na altura do km 306.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o animal atravessava a pista no momento em que foi atingido pelo veículo, em seguida, a motociclista se desequilibrou e caiu.

A vítima, de 29 anos, chegou a ser socorrida em estado grave, mas veio a óbito a caminho do hospital.

Ainda de acordo com a PRF, o cachorro morreu na hora.

O trânsito chegou a fluir apenas por uma faixa durante o atendimento da ocorrência, mas já foi normalizado.

