Mulher morre após cair de moto na zona Oeste de Boa Vista

Kênia de Sousa Paiva, tinha 42 anos. Perícia apontou que a vítima caiu sozinha da moto, e descartou, inicialmente, a possibilidade de que outro veículo esteja envolvido no acidente. Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista.

Emily Costa/G1 RR/Arquivo

Uma mulher identificada como Kênia de Sousa Paiva, de 42 anos, morreu na manhã deste domingo (12) em um acidente de motocicleta, no cruzamento das ruas Izídio Galdino da Silva com a Stevam Pereira Costa, no bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste de Boa Vista.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h28 para atender uma ocorrência de trânsito. No local, os policiais encontraram a vítima caída ao lado de uma moto e com um sangramento intenso na cabeça.

O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) também foi acionado para socorrer a vítima. No entanto, após tentativas de reanimação, um médico constatou o óbito.

A Perícia foi acionada e, conforme os peritos, a vítima caiu sozinha da motoneta, descartando, inicialmente, a possibilidade de que outro veículo esteja envolvido no acidente.

Com o término dos trabalhos da Perícia, o corpo da vítima foi removido por uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML).

A moto teve avarias em toda a estrutura da parte frontal e foi entregue a filha da vítima. Já o caso foi registrado no 4º Distrito Policial para as devidas providências.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

pappa2200