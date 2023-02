Mulher morre após ser atropelada por ônibus intermunicipal em Itaquaquecetuba

De acordo com os bombeiros, ônibus atingiu a vítima quando dava ré para manobrar o carro. Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus intermunicipal em Itaquaquecetuba neste domingo (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 13h, na Rua José Américo de Almeida, no Parque Marengo.

Ainda de acordo com os bombeiros, o ônibus atingiu a vítima quando dava ré para manobrar o carro.

A Polícia Militar se dirigiu ao local e aguarda a chegada da perícia.

Vittorio Ferla