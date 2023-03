Mulher morre após ser atropelada por uma moto no litoral de SP

Caso aconteceu no sábado (25), em São Vicente. Após o acidente, a mulher encaminhada ao Hospital Municipal de São Vicente, mas não resistiu. Idosa é atropelada por uma moto após sair de padaria no litoral de SP

Uma mulher, de 54 anos, morreu após ser atropelada por uma motociclista, em São Vicente, no litoral de São Paulo. A vítima estava saindo de uma padaria e, quando foi atravessar a rua, foi atingida pelo veículo. O g1 teve acesso, nesta quarta-feira (29), as imagens de uma câmera que registrou o momento do acidente.

O atropelamento aconteceu na Rua Guarany, no sábado (25), por volta das 17h. Nas imagens, é possível ver a mulher saindo do estabelecimento, com sacolas de compras na mão. Ela desce da calçada para atravessar a rua e passa por dois carros, que estavam estacionados.

Na sequência, uma motociclista seguia pela faixa direita da via. Ela não conseguiu desviar e atingiu a mulher. As duas caíram no chão, bem como todas as compras da mulher. A motociclista conseguiu levantar e foi verificar o estado da vítima.

Segundo uma testemunha, que não quis se identificar, a mulher ficou com vários ferimentos pelo corpo e no rosto. Uma viatura do resgate foi chamada e a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Vicente. Segundo os bombeiros, ela chegou na unidade com vida.

A assessoria do hospital informou ao g1 que o atendimento inicial foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima, em estado grave, para o hospital municipal. A paciente não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia do acidente. A condutora da moto não foi localizada.

