Mulher morre atropelada na ERS-135 em Getúlio Vargas, diz CRBM

Segundo polícia, motorista foi embora do local, mas se apresentou em uma delegacia horas depois. Vítima foi identificada como Valquíria Lira, de 25 anos. Uma mulher de 25 anos morreu após ser atropelada na ERS-135, em Getúlio Vargas, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira (3). A vítima foi identificada como Valquíria Lira, natural de São Lourenço da Mata (PE).

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), através de vestígios no local do acidente, foi constatado que um carro conduzido por um homem de 56 anos seguia no sentido de Erechim a Getúlio Vargas quando acabou acertando a mulher. A vítima chegou a ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros de Getúlio Vargas, mas morreu a caminho do hospital.

O motorista foi embora do local. A possível causa, conforme a Brigada Militar, teria sido a desatenção do condutor.

Depois da ocorrência, o motorista compareceu à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Erechim, a 32 km de Getúlio Vargas. O teste de bafômetro foi feito e não apontou presença de álcool no organismo do homem. A Polícia Civil investiga o caso.

Na mesma rodovia, a cerca de 23 km do local do atropelamento, um motorista morreu após ter o carro partido ao meio em uma colisão com um caminhão. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (4), entre Sertão e Getúlio Vargas.

